Відома українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка взяла золоті медалі на чемпіонатах Європи, показала незвичайний образ за межами рингу

На фото Анжеліка показує себе в кремовому купальнику, сидячи на пляжі. Красуня показувала себе на тлі дошки для серфінгу, а волосся вирішила залишити розпущеним. Завдяки ідеальному ракурсу можна оцінити підтягнуті форми красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 9 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Це круто", "Бомба", "Прекрасна жінка", "Моє серце", "Красоточка", "Клас", "Це прекрасний вид".

Раніше ми повідомляли, що спортсменка Аліса Шмідт показала себе і розповіла про майбутні змагання.

На фото Аліса стоїть в чорних шортиках і світлому топі, демонструючи ідеальні ніжки. Красуня стояла біля стіни, а образ доповнила кросівками і смарт-годинником. Волосся Шмідт вирішила залишити розпущеним, а сама одну ногу зігнула для фото, щоб зробити кадр трохи пікантним.

Повідомлялося, що відома українська спортсменка Дар'я Білодід показала фігуру, порадувавши фанатів.

На фото Дарина показує себе в зелених туфлях і шкіряних шортиках. Красуня доповнила образ білої футболкою і піджаком, а також прикрасами. Волосся у Білодід були розпущеним, а сама вона спокусливо стала біля раритетного автомобіля.

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