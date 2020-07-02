У Києві відбувся вечір боксу, на якому зустрілися українці Ігор Шевадзуцкий та Ігор Пилипенко

Бій не тривав і одного раунду, тому що вже на другій хвилині бою Шевадзуцкий відправив Пилипенко в нокдаун, після чого команда останнього викинула в ринг білий рушник.

Варто відзначити, що на зважування напередодні поєдинку Шевадзуцкий показав вагу 133 кг, а Пилипенко - 98,5 кг

Для Шевадзуцкого це був четвертий бій у професіоналах, у всіх він вигравав. Пилипенко програв свій 50-й поєдинок за 5 перемоги і 2 нічиїх.

Раніше ми писали, що промоутер Олександр Красюк розповів про кар'єру Олександра Усика (17-0, 13 КО).

«На даному етапі в Усика немає ніяких планів з приводу завершення кар'єри. До тих пір, поки Олександр продовжує перемагати, він буде прагнути до більш високих результатів.

Всім рано чи пізно доводиться завершувати кар'єру. Але Усик хоче увійти в історію як єдиний боксер, який стане абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях», – сказав Красюк.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.