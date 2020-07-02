В Киеве состоялся вечер бокса, на котором встретились украинцы Игорь Шевадзуцкий и Игорь Пилипенко

Бой не продлился и одного раунда, потому что уже на второй минуте боя Шевадзуцкий отправил Пилипенко в нокдаун, после чего команда последнего выбросила в ринг белое полотенце.

Стоит отметить, что на взвешивании накануне поединка Шевадзуцкий показал вес 133 кг, а Пилипенко - 98,5 кг.

Для Шевадзуцкого это был четвертый бой в профессионалах, во всех он выигрывал. Пилипенко проиграл свой 50-й поединок при 5 победах и 2 ничьих.

Ранее мы писали, что промоутер Александр Красюк рассказал о карьере Александра Усика (17-0, 13 КО).

«На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.

Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях», – сказал Красюк.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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