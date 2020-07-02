Український боксер Олександр Усик розповів про найважчий поєдинок в якому він переміг Майриса Брієдісу

Як передає Politeka.net, Усик зазначив, що навіть Василь Ломаченко після бою побоювався, що судді можуть віддати перемогу латвійцю.

"Підготовка до бою проти Брієдіса вийшла досить змазаною. Я пару разів хворів, були проблеми всередині табору. Це все навалилося, і ось вийшов такий Олександр Усик. Але на небесах не все просто так: завдяки цьому бою ми зробили висновок, яким я буду в фіналі. Фізичні кондиції у мене взагалі були чудові, незважаючи на те, що пару разів табір зупинявся через мою хворобу, а от тактика дуже кульгала.

Ми сиділи з Ломаченком, розмовляли, і він сказав: "Слухай, якщо б підняли руку Брієдісу, то, може бути, я б навіть не здивувався". Але коли Василь переглянув поєдинок, то він заявив: "Та ні, який Бріедіс? Подивіться бій", - розповів Усік.

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«На даному етапі в Усика немає ніяких планів з приводу завершення кар'єри. До тих пір, поки Олександр продовжує перемагати, він буде прагнути до більш високих результатів.

Всім рано чи пізно доводиться завершувати кар'єру. Але Усик хоче увійти в історію як єдиний боксер, який стане абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях», – сказав Красюк.

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