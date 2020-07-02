Украинский боксер Александр Усик рассказал о самом трудном поединке в котором он победил Майриса Бриедиса

Как передает Politeka.net, Усик отметил, что даже Василий Ломаченко после боя опасался, что судьи могут отдать победу латвийцу.

"Подготовка к бою против Бриедиса получилась достаточно смазанной. Я пару раз болел, были проблемы внутри лагеря. Это все накладывалось, и вот получился такой Александр Усик. Но на небесах не все просто так: благодаря этому бою мы сделали вывод, каким я буду в финале. Физические кондиции у меня вообще были великолепные, несмотря на то, что пару раз лагерь останавливался из-за моей болезни, а вот тактика очень хромала.

Мы сидели с Ломаченко, разговаривали, и он сказал: "Слушай, если бы подняли руку Бриедису, то, может быть, я бы даже не удивился". Но когда Василий пересмотрел поединок, то заявил: "Да нет, какой Бриедис? Посмотрите бой", - рассказал Усик.

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«На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.

Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях», – сказал Красюк.

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