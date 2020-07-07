П'ятірку кращих боксерів світу представив журнал The Ring

Як повідомило видання на своїй сторінці в Instagram, в рейтинг потрапили два українця.

Василь Ломаченко розмістився на другій позиції, а Олександр Усик - на п'ятій.

Топ-5 боксерів сучасності за версією The Ring:

Сауль Альварес (Мексика) - 53-1-2, 36 КО; Василь Ломаченко (Україна) - 14-1, 10 КО; Наоя Інуе (Японія) - 19-0, 16 КО; Теренс Кроуфорд (США) - 36-0, 27 КО; Олександр Усик (Україна) - 17-0, 13 КО.

До речі, український боксер Олександр Усик піднявся в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації

На першій сходинці розташувався американець Тревор Брайан.

Про це повідомляється на сайті WBA.

Чинним чемпіоном WBA в суперважкій вазі є Ентоні Джошуа.

Усик тепер на другому місці.

Важливо відзначити, що майбутній суперник Усика Дерек Чісора виявився на дев'ятій сходинці рейтингу WBA.

Раніше ми писали, що промоутер Олександр Красюк розповів про кар'єру Олександра Усика (17-0, 13 КО)

«На даному етапі в Усика немає ніяких планів з приводу завершення кар'єри. До тих пір, поки Олександр продовжує перемагати, він буде прагнути до більш високих результатів.

Всім рано чи пізно доводиться завершувати кар'єру. Але Усик хоче увійти в історію як єдиний боксер, який стане абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях», – сказав Красюк.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.