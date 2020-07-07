Пятерку лучших боксеров мира представил журнал The Ring

Как сообщило издание на своей странице в Instagram, в рейтинг попали два украинца.

Василий Ломаченко разместился на второй позиции, а Александр Усик - на пятой.

Топ-5 боксеров современности по версии The Ring:

Сауль Альварес (Мексика) - 53-1-2, 36 КО; Василий Ломаченко (Украина) - 14-1, 10 КО; Наоя Инуэ (Япония) - 19-0, 16 КО; Теренс Кроуфорд (США) - 36-0, 27 КО; Александр Усик (Украина) - 17-0, 13 КО.

К слову, украинский боксер Александр Усик поднялся в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации

На первой строчке расположился американец Тревор Брайан.

Об этом сообщается на сайте WBA.

Действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе является Энтони Джошуа.

Усик теперь на втором месте.

Важно отметить, что будущий соперник Усика Дерек Чисора оказался на девятой строчке рейтинга WBA.

Ранее мы писали, что промоутер Александр Красюк рассказал о карьере Александра Усика (17-0, 13 КО)

«На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.

Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях», – сказал Красюк.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.