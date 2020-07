Легендарний супертяж Майк Тайсон розповів, скільки скинув кілограмів під час тренувань

Як передає Politeka.net, Тайсон планує повернутися в ринг і провести хоча б невеликі показові бої.

«Ми просто тренуємося і боксуємо. Це приносить мені відмінні відчуття. Я зігнав вагу з 289 до 220 фунтів (з 131 до 99,7 кг) і відчуваю себе добре», – розповів Тайсон.

Форма 53-річного Тайсона захоплює, 11 років тому він був схожий на людину, яка більше ніколи не повернеться в професійний спорт.

Раніше ми писали, що легендарний боксер Майк Тайсон закликав росіян залишити в спокої Україну

Жорстку заяву легендарний боксер зробив ще в 2014 році, коли Росія напала на нашу країну, анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новости)

Відео, на якому Тайсон озвучує свою позицію, знову згадали в мережі, публікуючи його на своїх акаунтах.

Так "Залізний Майк" йшов по червоній доріжці фестивалю, де він представляв документальний фільм про своє життя.

І в цей момент до нього звернулися журналісти з РФ. Що саме запитали вони у Тайсона - не відомо. Але як тільки представники росЗМІ назвали видання, на яке вони працюють, Майк жорстко відповів їм.

"Get out of Ukraine! (Забирайтеся геть з України!)" - різко сказав Тайсон російським журналістам.

