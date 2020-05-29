Майку Тайсону известный промоушен Bare Knuckle FC предложил контракт на бой

Организация, которая специализируется на боксерских боях без перчаток, готова дать Тайсону 20 миллионов за бой, передает sport.ua.

Ожидается, что легендарный боксер может провести поединок с легендой ММА Вандерлеем Силвой.

Недавно мы писали, что форма 53-летнего ветерана восхищает - 11 лет назад он был похож на человека, который больше никогда не вернется в профессиональный спорт.

Теперь же есть надежда, что Майк вернется.

К слову, Майк Тайсон может вернуться в бокс.

Так, Шеннон Бриггс, предложил Тайсону провести бои с братьями Кличко.

«Я общался с Майком и мы обсуждали одну идею. Если мы сможем ее реализовать, то это случится. Нам нужно объединиться в команды – Майк Тайсон и Шеннон Бриггс против братьев Кличко.

Если что, одного из них может заменить Дэвид Хэй. Это будет командный бой. Вроде тех, которые вы смотрите в рестлинге».

Ранее мы писали, что легендарный боксер Майк Тайсон встретился со звездой WWE Крисом Джерико.

Так, боксер пришел на шоу All Elite Wrestling вместе с бойцами MMA.

Когда он поднялся на ринг, рестлер высмеял Тайсона за то, что он не пришел один, и хотел заставить боксера извиниться за нокаут, в который он отправил Джерико в 2010 году.

Майк разозлился на звезду WWE - он разорвал на себе футболку и оттолкнул рестлера, после чего началась массовая драка.

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.