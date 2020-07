Легендарный супертяж Майк Тайсон рассказал, сколько сбросил килограммов во время тренировок

Как передает Politeka.net, Тайсон планирует вернуться в ринг и провести хотя бы небольшие показательные бои.

«Мы просто тренируемся и боксируем. Это приносит мне отличные ощущения. Я согнал вес с 289 до 220 фунтов (с 131 до 99,7 кг) и чувствую себя хорошо», – рассказал Тайсон.

Форма 53-летнего Тайсона восхищает, 11 лет назад он был похож на человека, который больше никогда не вернется в профессиональный спорт.

Ранее мы писали, что легендарный боксер Майк Тайсон призвал россиян оставить в покое Украину

Жесткое заявление легендарный боксер сделал еще в 2014 году, когда Россия напала на нашу страну, аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости)

Видео, на котором Тайсон озвучивает свою позицию, снова вспомнили в сети, публикуя его на своих аккаунтах.

Так "Железный Майк" шел по красной дорожке фестиваля, где он представлял документальный фильм о своей жизни.

И в этот момент к нему обратились журналисты из РФ. Что именно спросили они у Тайсона - не известно. Но как только представители россСМИ назвали издание, на которое они работают, Майк жестко ответил им.

"Get out of Ukraine! (Убирайтесь вон из Украины!)" - резко сказал Тайсон российским журналистам.

