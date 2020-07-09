Український боксер Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) вважає, що Володимир Кличко може повернутися в ринг
Українець заявив, що це було б дуже добре для нашої країни:
«Думаю, у нього є мета побити рекорд Формана. Якщо він почуває себе добре і готовий, чому б і ні? З правильним настроєм Володимир може дати хороший бій кожному топу в хевівейті.
Якщо у нього є бажання повернутися, перемогти і стати чемпіоном світу, то він може вийти в ринг зовсім іншою людиною, ніж ми його бачили протягом його кар'єри. Було б дуже круто, особливо для України. Ми ж усі працюємо над тим, щоб повернути титули хевівейту в нашу країну», - заявив Сіренко.
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Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик на мить забув про майбутні бої і тренування.
Про це стало відомо завдяки новій публікації на сторінці об'єднання Олександра Усика та Василя Ломаченка Instagram.
Усик показав фото в яскравому образі шеф-кухаря і приготував "сніданок чемпіона", який складався з підсмажених ковбаски і яєць.
"Олександр Усик поділився своїм чемпіонським сніданком, а що було на сніданок у Вас сьогодні?" - підписали фото автори.
До речі, промоутер Олександр Красюк розповів про кар'єру Олександра Усика (17-0, 13 КО)
«На даному етапі в Усика немає ніяких планів з приводу завершення кар'єри. До тих пір, поки Олександр продовжує перемагати, він буде прагнути до більш високих результатів.
Всім рано чи пізно доводиться завершувати кар'єру. Але Усик хоче увійти в історію як єдиний боксер, який стане абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях», – сказав Красюк.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
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