Украинский боксер Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) считает, что Владимир Кличко может вернуться в ринг

Украинец заявил, что это было бы очень хорошо для нашей страны:

«Думаю, у него есть цель побить рекорд Формана. Если он себя хорошо чувствует и готов, почему бы и нет? С правильным настроем Владимир может дать хороший бой каждому топу в хевивейте.

Если у него есть желание вернуться, победить и стать чемпионом мира, то он может выйти в ринг совершенно другим человеком, нежели мы его видели на протяжении его карьеры. Было бы очень круто, особенно для Украины. Мы же все работаем над тем, чтобы вернуть титулы хевивейта в нашу страну», - -заявил Сиренко.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик на мгновение забыл о предстоящих боях и тренировках.

Об этом стало известно благодаря новой публикации на странице объединения Александра Усика и Василия Ломаченко Instagram.

Саша показал фото в ярком образе шеф-повара и приготовил "завтрак чемпиона", который состоял из поджаренных колбаски и яиц.

"Александр Усик поделился своим чемпионским завтраком, а что было на завтрак у Вас сегодня?", - подписали фото авторы.

К слову, промоутер Александр Красюк рассказал о карьере Александра Усика (17-0, 13 КО)

«На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.

Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях», – сказал Красюк.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.