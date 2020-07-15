Наречена українського футболіста Олександра Зінченка, який грає за "Манчестер Сіті", показала сміливий образ, порадувавши фанатів

На фото красуня сиділа в коротких шортиках і чоботях. Образ Влада Щеглова, так звуть дівчину, доповнила блузкою. Дівчина сиділа серед трави на камені, а зібрала волосся в хвіст. Фото вийшло досить ніжним і трохи спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 25 тисяч лайків і написали коментарі:

"Нереальна", "Принцеса", "як можна бути такою красивою", "Саша закине футбол", "Я знав, що эльфийки прекрасні, але щоб настільки", "Щоденники вампіра очі", "Розумниця, народи Саші дівчинку".

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Різеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, показала, як проводить час в спортзалі.

На кадрах Морозюк постала в облягаючому топі і лосинах тілесного кольору. Яскравого акценту додали кольорові кросівки.

Волосся красуня зібрала в хвостик, щоб не заважали.

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, підкорила формами в маленькому білизна.

Зірка представила в своєму сториз відео, на якому постала в крихітній білизні червоного відтінку. Верх мереживного білизни натянулся на грудях, при цьому і тонкі лямки додавали пікантності образу - дуже принадно.

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