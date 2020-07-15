Дружина українського футболіста Руслана Малиновського, зірки італійської "Аталанти", показала себе і розповіла про захід сонця і світанки

На фото красуня стоїть в босоніжках і червоному платті, а образ доповнила білою сумочкою від Gucci. Волосся Роксана, так звуть дівчину, залишила розпущеним, а сама усміхалася на камеру. Дружина українського футболіста стояла на пляжі та демонструвала своє засмагле тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Від заходу до світанку пропустити це", - написала Роксана.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Така розкішна", "Моя любов", "Яка гарна", "Який захід крутий - дуже класна фотка", "Красива", "Amore mio".

Відомо, що наречена українського футболіста Олександра Зінченка, який грає за "Манчестер Сіті", показала сміливий образ, порадувавши фанатів.

На фото красуня сиділа в коротких шортиках і чоботях. Образ Влада Щеглова, так звуть дівчину, доповнила блузкою. Дівчина сиділа серед трави на камені, а зібрала волосся в хвіст. Фото вийшло досить ніжним і трохи спокусливим.

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