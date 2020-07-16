Українська спортсменка Марина Мороз поділилася думкою щодо можливого поєдинку боксера Олександра Усика і борця Богдана Грицая

«Борець заборе. Боксер буде бігати, бігати, але багато не набігається. Борець з будь-якого боку зайде, спустить суперника в партер і сяде зверху. Десь задушить. Мені здається, що перевага у борця. Звичайно, якщо суперники в одній вазі.

А ось якщо кікбоксер проти борця, то тоді йому буде вже важче з ударами ногами. Боксери більше рухаються на човнику, і їх легко зловити на цьому русі – коли вони в стрибку", - розповіла українка.

Нагадаємо, що український борець Богдан Грицай прийняв виклик боксера Олександра Усика.

У своєму ролику Олександр Усик закликав "диванних" хейтерів стежити за своєю поведінкою. Він заявив: "Дорогі друзі, вихід є завжди. Але стежте, які ви відкриваєте двері, і куди ви заходите", крім того, боксер демонстративно нокаутував одного з критиків

Вчинок Усика зачепив Богдана Грицая, чемпіона України з боротьби серед кадетів та бронзового призера Чемпіонату світу.

Богдан Грицай зазначив, що готовий прийняти виклик і помірятися із силами. За словами борця, він має намір дати Олександру Усику урок.

"Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими", - підкреслив спортсмен.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) провів свій дебютний поєдинок в Америці.

Тоді бій для українця пройшов в рамках вечора боксу Бернард Хопкінс – Джо Сміт.

Усик захищав пояс WBO у важкій вазі від південноафриканця Табисо Мчуну.

У шостому раунді Мчуну вперше опинився на настилі, а в дев'ятому після ще двох падінь африканця рефері зупинив бій.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик піднявся в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.

На першій сходинці розташувався американець Тревор Брайан.

Чинним чемпіоном WBA в суперважкій вазі є Ентоні Джошуа. Усик тепер на другому місці.

Важливо відзначити, що майбутній суперник Усика Дерек Чісора виявився на дев'ятій сходинці рейтингу WBA.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".

Також Politeka писала, що Усик "нокаутував" хейтера на очах у фанатів: "Ти боягуз".