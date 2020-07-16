Українська спортсменка Марина Мороз поділилася думкою щодо можливого поєдинку боксера Олександра Усика і борця Богдана Грицая
«Борець заборе. Боксер буде бігати, бігати, але багато не набігається. Борець з будь-якого боку зайде, спустить суперника в партер і сяде зверху. Десь задушить. Мені здається, що перевага у борця. Звичайно, якщо суперники в одній вазі.
А ось якщо кікбоксер проти борця, то тоді йому буде вже важче з ударами ногами. Боксери більше рухаються на човнику, і їх легко зловити на цьому русі – коли вони в стрибку", - розповіла українка.
Нагадаємо, що український борець Богдан Грицай прийняв виклик боксера Олександра Усика.
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У своєму ролику Олександр Усик закликав "диванних" хейтерів стежити за своєю поведінкою. Він заявив: "Дорогі друзі, вихід є завжди. Але стежте, які ви відкриваєте двері, і куди ви заходите", крім того, боксер демонстративно нокаутував одного з критиків
Вчинок Усика зачепив Богдана Грицая, чемпіона України з боротьби серед кадетів та бронзового призера Чемпіонату світу.
Богдан Грицай зазначив, що готовий прийняти виклик і помірятися із силами. За словами борця, він має намір дати Олександру Усику урок.
"Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими", - підкреслив спортсмен.
Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) провів свій дебютний поєдинок в Америці.
Тоді бій для українця пройшов в рамках вечора боксу Бернард Хопкінс – Джо Сміт.
Усик захищав пояс WBO у важкій вазі від південноафриканця Табисо Мчуну.
У шостому раунді Мчуну вперше опинився на настилі, а в дев'ятому після ще двох падінь африканця рефері зупинив бій.
Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик піднявся в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.
На першій сходинці розташувався американець Тревор Брайан.
Чинним чемпіоном WBA в суперважкій вазі є Ентоні Джошуа. Усик тепер на другому місці.
Важливо відзначити, що майбутній суперник Усика Дерек Чісора виявився на дев'ятій сходинці рейтингу WBA.
Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.
Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".
Також Politeka писала, що Усик "нокаутував" хейтера на очах у фанатів: "Ти боягуз".