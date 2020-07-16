Українська спортсменка Марина Мороз поділилася думкою щодо можливого поєдинку боксера Олександра Усика і борця Богдана Грицая

«Борець заборе. Боксер буде бігати, бігати, але багато не набігається. Борець з будь-якого боку зайде, спустить суперника в партер і сяде зверху. Десь задушить. Мені здається, що перевага у борця. Звичайно, якщо суперники в одній вазі.

А ось якщо кікбоксер проти борця, то тоді йому буде вже важче з ударами ногами. Боксери більше рухаються на човнику, і їх легко зловити на цьому русі – коли вони в стрибку", - розповіла українка.

грицай, усик

Нагадаємо, що український борець Богдан Грицай прийняв виклик боксера Олександра Усика.

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У своєму ролику Олександр Усик закликав "диванних" хейтерів стежити за своєю поведінкою. Він заявив: "Дорогі друзі, вихід є завжди. Але стежте, які ви відкриваєте двері, і куди ви заходите", крім того, боксер демонстративно нокаутував одного з критиків

Вчинок Усика зачепив Богдана Грицая, чемпіона України з боротьби серед кадетів та бронзового призера Чемпіонату світу. 

Богдан Грицай зазначив, що готовий прийняти виклик і помірятися із силами. За словами борця, він має намір дати Олександру Усику урок.

усик, грицай

"Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими", - підкреслив спортсмен.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) провів свій дебютний поєдинок в Америці.

Тоді бій для українця пройшов в рамках вечора боксу Бернард Хопкінс – Джо Сміт.

Усик захищав пояс WBO у важкій вазі від південноафриканця Табисо Мчуну.

усик

У шостому раунді Мчуну вперше опинився на настилі, а в дев'ятому після ще двох падінь африканця рефері зупинив бій.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик піднявся в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.

На першій сходинці розташувався американець Тревор Брайан.

Чинним чемпіоном WBA в суперважкій вазі є Ентоні Джошуа. Усик тепер на другому місці.

Важливо відзначити, що майбутній суперник Усика Дерек Чісора виявився на дев'ятій сходинці рейтингу WBA. 

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".

Також Politeka писала, що Усик "нокаутував" хейтера на очах у фанатів: "Ти боягуз".