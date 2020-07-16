Украинская спортсменка Марина Мороз поделилась мнением относительно возможного поединка боксера Александра Усика и борца Богдана Грицая

«Борец заборет. Боксер будет бегать-бегать, но много не набегается. Борец с любой стороны зайдет, спустит соперника в партер и сядет сверху. Где-то задушит. Мне кажется, что преимущество у борца. Конечно, если соперники в одном весе.

А вот если кикбоксер против борца, то тогда ему будет уже потяжелее с ударами ногами. Боксеры больше двигаются на челноке, и их легко поймать на этом движении – когда они в прыжке", - рассказала украинка.

Напомним, что украинский борец Богдан Грицай принял вызов боксера Александра Усика.

В своем ролике Александр Усик призвал "диванных" хейтеров следить за своим поведением. Он заявил: "Дорогие друзья, выход есть всегда. Но следите, какие двери вы открываете, и куда вы заходите", кроме того, боксер демонстративно нокаутировал одного из критиков

Поступок Усика зацепил Богдана Грицая, чемпиона Украины по борьбе среди кадетов и бронзового призера Чемпионата мира.

Богдан Грицай отметил, что готов принять вызов и померяться с силами. По словам борца, он намерен преподать Александру Усику урок.

"Я принимаю вызов. После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми", - подчеркнул спортсмен.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) провел свой дебютный поединок в Америке.

Тогда бой для украинца прошел в рамках вечера бокса Бернард Хопкинс – Джо Смит.

Усик защищал пояс WBO в тяжелом весе от южноафриканца Табисо Мчуну.

В шестом раунде Мчуну впервые оказался на настиле, а в девятом после еще двух падений африканца рефери остановил бой.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик поднялся в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.

На первой строчке расположился американец Тревор Брайан.

Действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе является Энтони Джошуа. Усик теперь на втором месте.

Важно отметить, что будущий соперник Усика Дерек Чисора оказался на девятой строчке рейтинга WBA.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".