Дружина українського екс-футболіста Олександра Гусєва Марія показала сміливий образ, порадувавши чоловіків

На фото красуня позувала в легкому платті, яке ще й задерла, оголюючи ноги за стегно. Марія спокусливо виставила ногу вперед, а сама стояла в профіль до камери. Волосся у Гусєвої розвивалися на вітрі, а сама дівчина відвела погляд від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Очей не відірвати", "Класна фотка", "Ось чому я тебе чекала", "Ви дуже красива", "Оу", "Афродіта".

Раніше ми повідомляли, дружина Олега Гусєва Марія поділилася з передплатниками відвертим фото в соціальній мережі.

Друга половинка легендарного півзахисника київського клубу і збірної України продемонструвала знімок зі свого відпочинку на Балі.

Марія Гусєва похвалилася ідеальною фігурою, зробивши досить сміливе селфи.

Дівчина постала перед передплатниками у відвертому білосніжному купальнику.

Повідомлялося, що дружина гравця "Динамо" Франа Соля Аїда показала фанатам, як проводить літо в Києві.

На фото красуня лежить в червоному купальнику на лежаку. Дівчину знімали з голови, завдяки чому можна оцінити пишний бюст Аїди, яка не соромилася його показати.

Нагадаємо, гаряча ведуча "Профутбол" в міні померилась формами з блискучою красунею

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