Британський боксер Тайсон Ф'юрі може стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, але на його шляху став Девід Прайс
Перший поєдинок боксерів відбувся в Манчестері в 2006 році. Це був перший великий турнір для Ф'юрі.
Після успішного першого раунду, у другому Ф'юрі відправив Прайса на канвас, але рефері не зарахував нокдаун. Потім Прайс за рахунок досвіду взяв бій під свій контроль і добився значної переваги 22-8.
У грудні 2007 року майбутні профі зустрілися у відборі на Олімпіаду, але і тоді Прайс Ф'юрі переміг 19-12.
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В той час експерти були впевнені, що Прайс потрапить в суперважкий дивізіон, а Ф'юрі залишиться в його тіні.
Але максимумом Прайса став титул чемпіона ігор Британської співдружності націй, тоді як Ф'юрі тримав в руках всі головні титули і залишається непереможеним.
Раніше ми писали, що чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі назвав п'ятірку найбільших боксерів-важковаговиків в історії
Українця Володимира Кличка, якого Ф'юрі переміг у 2015 році, у списку немає.
Перше місце в списку британця зайняв Мохаммед Алі, другим став Ларрі Холмс. Також до топ-5 увійшли Леннокс Льюїс, Джо Луїс і Роккі Марчіано.
До речі, чемпіону світу за версією WBC Тайсону Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) та чемпіону Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) не повинні перешкодити обов'язкові претенденти Ділліан Вайт (27-1, 18 КО) та Олександр Усик (17-0, 13 КО)
Про це заявив промоутер Ф'юрі Боб Арум.
"Уайт може побитися за титул тимчасового чемпіона або за інше звання, що його задовольнить. Можливо, буде краще, якщо Уайт поб'ється з Усиком, щоб визначити справжнього претендента. Тим часом Джошуа і Ф'юрі проведуть два поєдинки.
Несправедливо прискорювати обов'язкові захисту або залишати ті ж терміни, тому що через вірус боксери не могли битися більшу частину цього року.
Я думаю, що після завершення пандемії бокс буде абсолютно іншим. Люди працюють разом, вони бажають влаштувати найкращі бої. Їх не потрібно пов'язувати обов'язковими захистами", – заявив Арум.
Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.
Також ми писали про вирішальному моменті реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.