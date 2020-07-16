Це було дуже жорстко

Британський боксер Тайсон Ф'юрі може стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, але на його шляху став Девід Прайс

Перший поєдинок боксерів відбувся в Манчестері в 2006 році. Це був перший великий турнір для Ф'юрі.

Після успішного першого раунду, у другому Ф'юрі відправив Прайса на канвас, але рефері не зарахував нокдаун. Потім Прайс за рахунок досвіду взяв бій під свій контроль і добився значної переваги 22-8.

У грудні 2007 року майбутні профі зустрілися у відборі на Олімпіаду, але і тоді Прайс Ф'юрі переміг 19-12.

В той час експерти були впевнені, що Прайс потрапить в суперважкий дивізіон, а Ф'юрі залишиться в його тіні.

Але максимумом Прайса став титул чемпіона ігор Британської співдружності націй, тоді як Ф'юрі тримав в руках всі головні титули і залишається непереможеним.

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Українця Володимира Кличка, якого Ф'юрі переміг у 2015 році, у списку немає.

Перше місце в списку британця зайняв Мохаммед Алі, другим став Ларрі Холмс. Також до топ-5 увійшли Леннокс Льюїс, Джо Луїс і Роккі Марчіано.

До речі, чемпіону світу за версією WBC Тайсону Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) та чемпіону Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) не повинні перешкодити обов'язкові претенденти Ділліан Вайт (27-1, 18 КО) та Олександр Усик (17-0, 13 КО)

Про це заявив промоутер Ф'юрі Боб Арум.

"Уайт може побитися за титул тимчасового чемпіона або за інше звання, що його задовольнить. Можливо, буде краще, якщо Уайт поб'ється з Усиком, щоб визначити справжнього претендента. Тим часом Джошуа і Ф'юрі проведуть два поєдинки.

Несправедливо прискорювати обов'язкові захисту або залишати ті ж терміни, тому що через вірус боксери не могли битися більшу частину цього року.

Я думаю, що після завершення пандемії бокс буде абсолютно іншим. Люди працюють разом, вони бажають влаштувати найкращі бої. Їх не потрібно пов'язувати обов'язковими захистами", – заявив Арум.

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