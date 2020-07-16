Это было очень жестко

Британский боксер Тайсон Фьюри может стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, но на его пути встал Дэвид Прайс

Первый поединок боксеров прошел в Манчестере в 2006 году. Это был первый большой турнир для Фьюри.

После успешного первого раунда, во втором Фьюри отправил Прайса на канвас, но рефери не засчитал нокдаун. Затем Прайс за счет опыта взял бой под свой контроль и добился внушительного преимущества 22-8.

В декабре 2007 года будущие профи встретились в отборе на Олимпиаду, но и тогда Прайс победил Фьюри 19-12.

В то время эксперты были уверены, что Прайс попадет в супертяжелый дивизион, а Фьюри останется в его тени.

Но максимумом Прайса стал титул чемпиона игр Британского содружества наций, тогда как Фьюри держал в руках все главные титулы и остается непобежденным.

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Украинца Владимира Кличко, которого Фьюри победил в 2015 году, в списке нет.

Первое место в списке британца занял Мохаммед Али, вторым стал Ларри Холмс. Также в топ-5 вошли Леннокс Льюис, Джо Луис и Рокки Марчиано.

К слову, чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 KO) и чемпиону Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) не должны помешать обязательные претенденты Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО)

Об этом заявил промоутер Фьюри Боб Арум.

"Уайт может подраться за титул временного чемпиона или за другое звание, которое его удовлетворит. Возможно, будет лучше, если Уайт подерется с Усиком, чтобы определить настоящего претендента. Тем временем Джошуа и Фьюри проведут два поединка.

Несправедливо ускорять обязательные защиты или оставлять те же сроки, потому что из-за вируса боксеры не могли сражаться большую часть этого года.

Я думаю, что после завершения пандемии бокс будет совершенно другим. Люди работают вместе, они желают устроить лучшие бои. Их не нужно связывать обязательными защитами", – заявил Арум.

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