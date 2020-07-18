Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура показала себе, порадувавши фанатів

На фото Мішура стояла в червоних штанях і топі. У красуні досить пишний бюст, тому він ледве вмістився у таку обтягуючу тканину. Дівчина посміхалася і дивилася на телефон, поки знімала себе в дзеркало. Образ Юлія доповнила навушниками, а зібрала волосся в хвіст. Модель позувала в дамській кімнаті, як можна помітити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше 200 лайків і зазвичай пишуть хвалебні коментарі під знімками красуні: "Love it!", "Красуня", "Відмінна фігура".

Раніше ми повідомляли, що відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура показала, як займається спортом.

Модель була в облягаючих топі і легінси, підкреслили її гідності, зокрема, пружні сідниці. Юлія поглядала в камеру через плече, виставивши п'яту точку назад і тим самим ніби заграючи з передплатниками.

Повідомлялося, що українська модель Юлія Мішура нещодавно стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу.

28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами.

Дівчина часто хвалиться своїм шикарним тілом в Інстаграмі.

Нагадаємо, українська фітнес-модель без краплі сорому показала розкішне тіло

Також Politeka писала, що українська фітнес-модель без краплі сорому показала розкішну фігуру

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Таня Федосєєва побешкетувала на дивані в позі собачки



