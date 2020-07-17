Британець Дерек Чісора виключає ймовірність, що бій з Усиком пройде без глядачів
Як повідомляє Politeka.net Чісора розповів, що зараз чекає на інформацію від промоутера Едді Хірна.
Чісори заявив, що йому і Усику потрібно, щоб глядачі були на трибунах.
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"Ні, я не хочу такого. Я не можу цього зробити. Це буде складно для мене. Я думаю, і для нього теж. Ми – гладіатори. Ми хочемо, щоб на нас дивилися люди. Забудьте про PPV. Люди повинні прийти і насолодитися боєм, – сказав Дерек.
Крім того, він упевнений, що бій відбудеться в 2020 році.
"Я дуже впевнений. Я думаю, люди хочуть відвідати і насолодитися нашим поєдинком. 100%, що Едді і Девід Хей зроблять бій реальністю", – зазначив Чісора, передає vRINGe.
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