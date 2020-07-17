Британец Дерек Чисора исключает вероятность, что бой с Усиком пройдет без зрителей

Как сообщает Politeka.net, Чисора рассказал, что сейчас ожидает информацию от промоутера Эдди Хирна.

Чисоры заявил, что ему и Усику нужно, чтобы зрители были на трибунах.

"Нет, я не хочу такого. Я не могу этого сделать. Это будет сложно для меня. Я думаю, и для него тоже. Мы – гладиаторы. Мы хотим, чтобы на нас смотрели люди. Забудьте о PPV. Люди должны прийти и насладиться боем, – сказал Дерек.

Кроме того он уверен, что бой состоится в 2020 году.

"Я очень уверен. Я думаю, люди хотят посетить и насладиться нашим поединком. 100%, что Эдди и Дэвид Хэй сделают бой реальностью", – отметил Чисора, передает vRINGe.

Ранее мы писали, что известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Одессе

Спортсмены утром прокатились на каяках.

Усик выложил опубликовал фото в соцсети Instagram.

"Утреняя тренировка", - подписал боксер фото.

"о,ну все..плечи еще шире станут", "Красавчик обнял Слава Украине", " Мощь", "Мне нравятся эти шлёпанцы. На стиле!", - пишут подписчики боксера.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".