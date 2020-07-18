Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук 18 липня відзначає день народження

Сьогодні спортсменці виповнилося 25 років. За такої святкового нагоди дівчина одягла модний купальник в клітинку і влаштувала ефектну літню фотосесію. Результатами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Треба сказати, що купальник дуже гармонійно поєднується з її засмаглим тілом. Красуня в сонцезахисних окулярах сперлася на паркан, піднявши голову вгору і дала можливість усім бажаючим насолодитися її красивою і підтягнутою фігурою. Виглядає Марина дуже щасливою.

«Мої солодкі 25», - свідчить підпис до фотознімків.

Фанати вітають спортсменку з днем народження і бажають їй нових перемог і особистих рекордів.

«Така красива», «Вітаю з днем народження», «З днем народження 🥳 бажаю всього самого найкращого ❤️ новий перемог і особистих рекордів 🙏», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що фігуриста Бех-Романчук сфотографувала себе під час тренування. Красуня була одягнена в спортивний топ і трусики синього кольору. Вона стояла навпроти дзеркала і демонструвала спортивне тіло.

Нагадаємо, що Бех-Романчук у вузенькому бікіні виринула з басейну, показавши красу екстремально близько: спекотне відео.

Як повідомляла Politeka, неймовірна Бех-Романчук змусила почервоніти кадрами в мокрому вбранні: «Очей не відірвати».

Також Politeka писала, що зірка легкої атлетики Бех-Романчук не щадить у спортзалі ні себе, ні інших: "Разом зміцнювати животики веселіше".