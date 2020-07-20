Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе і розповіла про одяг
На фото красуня позує в комбінезоні сірого кольору. Лексі стояла посеред поля і тримала в руках квіточку, демонструючи свою фігуру і пишні форми. Волосся Кай зібрали зібрала в хвіст, а сама відвернулася від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я одержима комфортом цього милого комбінезона", - написала Лексі під фото.
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Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ти мила бомба", "Ух, така приголомшлива краса", "Чудово", "Вау, чудове тіло", "Краса", "Дитинка".
Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-модель Лексі Кай показала свою ідеальну фігуру в різних ракурсах.
Дівчина вбралася в жовтий короткий топ і лосини і продемонструвала серію вправ в спортзалі.
Треба сказати, що вбрання дуже вдало підкреслив всі опуклості фітнес-моделі.
Повідомлялося, що відома модель Лексі Кай показала сміливий образ і викликала захоплення в мережі.
На фото Лексі показує себе в чорній куртці, під якою можна побачити сукні з величезним декольте. Красуня зовсім не подбала про білизну, тому демонструвала свою пружні груди перед камерою, завдяки чому фото вийшло дуже гарячим.
Нагадаємо, фитнес-модель Лексі Кай з величезним декольте похвалилася трьома "арбузиками"
Також Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай присіла в міні-шортах, засвітивши найцікавіше
А ще Politeka повідомляла, що безсоромна фітнес-модель Лексі Кай звела з розуму видом без ліфчика