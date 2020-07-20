Боксеру Евандеру Холіфілду допомагає тренуватися українець Володимир Кличко

Як повідомляє Politeka.net, американець вирішив опублікувати фото в соцмережах, щоб відзначити, що працює з кращими.

Холіфілд опублікував пост в своєму Instagram.

"Оточуйте себе величчю", – підписав боксер фото.

Раніше ми писали, що легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко показав фото свого сина і брата.

Знімком мер поділився на своїй сторінці в Instagram.

Зріст Володимира Кличка становить 198 сантиметрів, так що молодший син Віталія Кличка, Максима-Олександра, швидше за все вже вище 2 метрів.

"Мій молодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки - зростанням", - підписав фото Віталій Кличко.

"Нічого собі) красунчик", "Це ж який у нього зріст?", "Красунчик!Займається баскетом?", "Красава, приємно , коли діти вище батьків!!!

Здоров'я Вашої сім'ї", "Ну братові і шкарпетки не допомогли", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.