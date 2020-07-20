Боксеру Эвандеру Холифилду помогает тренироваться украинец Владимир Кличко

Как сообщает Politeka.net, американец решил опубликовал фото в соцсетях, чтобы отметить, что работает с лучшими.

Холифилд опубликовал пост в своем Instagram и громко подписал фотографию с Кличко.

"Окружайте себя величием", – подписал боксер фото.

Ранее мы писали, что легендарный боксер, а сейчас мэр Киева Виталий Кличко показал фото своего сына и брата.

Снимком мэр поделился на своей странице в Instagram.

Рост Владимира Кличко составляет 198 сантиметров, так что младший сын Виталия Кличко, Максима-Александра, скорее всего уже выше 2 метров.

"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом", - подписал фото Виталий Кличко.

"Ничего себе) красавчик", "Это же какой у него рост?", "Красавчик!Занимается баскетом?", "Красава, приятно , когда дети выше родителей!!!

Здоровья Вашей семье", "Ну брату и носки не помогли", - пишут пользователи сети в комментариях.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.