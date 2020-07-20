Німецьке видання журналу Forbes оцінло доходи легендарного українського боксера Володимира Кличка

Як повідомляє Politeka.net, за інформацією журналу, капітал боксера коливається на позначці в 100 мільйонів доларів. На момент закінчення кар'єри доходи українця оцінювався в 21,5 мільйона доларів.

Сам Кличко, як йдеться в статті Forbes, відмовився коментувати свої доходи, поки не заробить мільярд доларів.

Як стверджує Forbes DACH, посилаючись на слова боксера, Кличко приховує свої доходи у тому числі для захисту своєї сім'ї в Україні.

Раніше ми писали, що боксеру Евандеру Холіфілду допомагає тренуватися українець Володимир Кличко.

Американець вирішив опублікувати фото в соцмережах, щоб відзначити, що працює з кращими.

Холіфілд опублікував пост в своєму Instagram і голосно підписав фотографію з Кличком.

"Оточуйте себе величчю", – підписав боксер фото.

Крім того, легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко показав фото свого сина і брата.

Знімком мер поділився на своїй сторінці в Instagram.

Зріст Володимира Кличка становить 198 сантиметрів, так що молодший син Віталія Кличка, Максима-Олександра, швидше за все вже вище 2 метрів.

"Мій молодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки - зростанням", - підписав фото Віталій Кличко.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.