Німецьке видання журналу Forbes оцінло доходи легендарного українського боксера Володимира Кличка
Як повідомляє Politeka.net, за інформацією журналу, капітал боксера коливається на позначці в 100 мільйонів доларів. На момент закінчення кар'єри доходи українця оцінювався в 21,5 мільйона доларів.
Сам Кличко, як йдеться в статті Forbes, відмовився коментувати свої доходи, поки не заробить мільярд доларів.
Як стверджує Forbes DACH, посилаючись на слова боксера, Кличко приховує свої доходи у тому числі для захисту своєї сім'ї в Україні.
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Раніше ми писали, що боксеру Евандеру Холіфілду допомагає тренуватися українець Володимир Кличко.
Американець вирішив опублікувати фото в соцмережах, щоб відзначити, що працює з кращими.
Холіфілд опублікував пост в своєму Instagram і голосно підписав фотографію з Кличком.
"Оточуйте себе величчю", – підписав боксер фото.
Крім того, легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко показав фото свого сина і брата.
Знімком мер поділився на своїй сторінці в Instagram.
Зріст Володимира Кличка становить 198 сантиметрів, так що молодший син Віталія Кличка, Максима-Олександра, швидше за все вже вище 2 метрів.
"Мій молодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки - зростанням", - підписав фото Віталій Кличко.
Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.
Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.