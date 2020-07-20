Немецкое издание журнала Forbes оценило доходы легендарного украинского боксера Владимира Кличко

Как сообщает Politeka.net, согласно информации журнала, капитал боксера колеблется в отметке в 100 миллионов долларов. На момент окончания карьеры доходы украинца оценивался в 21,5 миллиона долларов.

Сам Кличко, как говорится в статье Forbes, отказался комментировать свои доходы, пока не заработает миллиард долларов.

Как утверждает Forbes DACH, ссылаясь на слова боксера, Кличко скрывает свои доходы в том числе для защиты своей семьи в Украине.

Ранее мы писали, что боксеру Эвандеру Холифилду помогает тренироваться украинец Владимир Кличко.

Американец решил опубликовал фото в соцсетях, чтобы отметить, что работает с лучшими.

Холифилд опубликовал пост в своем Instagram и громко подписал фотографию с Кличко.

"Окружайте себя величием", – подписал боксер фото.

Кроме того, легендарный боксер, а сейчас мэр Киева Виталий Кличко показал фото своего сына и брата.

Снимком мэр поделился на своей странице в Instagram.

Рост Владимира Кличко составляет 198 сантиметров, так что младший сын Виталия Кличко, Максима-Александра, скорее всего уже выше 2 метров.

"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом", - подписал фото Виталий Кличко.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.