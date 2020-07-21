Екс-чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон продовжує готуватися до повернення
Тайсон виклав відео чергового тренування, на якій провів легкий спаринг, передає Politeka.net.
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Нагадаємо, що Майк Тайсон активно готується до повернення у ринг
«Тренуючись розумніше кожен день», — Тайсон підписав відео в Instagram.
Боксер має намір взяти участь у кількох виставкових боях.
Також Майк Тайсон розповів, скільки скинув зайвих кілограмів під час тренувань.
Тайсон планує повернутися в ринг і провести хоча б невеликі показові бої.
«Ми просто тренуємося і боксуємо. Це приносить мені відмінні відчуття. Я зігнав вагу з 289 до 220 фунтів (з 131 до 99,7 кг) і відчуваю себе добре», – розповів Тайсон.
Форма 53-річного Тайсона захоплює, 11 років тому він був схожий на людину, яка більше ніколи не повернеться в професійний спорт.
Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.
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Також Politeka писала, що Тайсону заплатять 20 мільйонів за повернення на ринг: названо ім'я суперника