Екс-чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон продовжує готуватися до повернення

Тайсон виклав відео чергового тренування, на якій провів легкий спаринг, передає Politeka.net.

Нагадаємо, що Майк Тайсон активно готується до повернення у ринг

«Тренуючись розумніше кожен день», — Тайсон підписав відео в Instagram.

Боксер має намір взяти участь у кількох виставкових боях.

Також Майк Тайсон розповів, скільки скинув зайвих кілограмів під час тренувань.

Тайсон планує повернутися в ринг і провести хоча б невеликі показові бої.

«Ми просто тренуємося і боксуємо. Це приносить мені відмінні відчуття. Я зігнав вагу з 289 до 220 фунтів (з 131 до 99,7 кг) і відчуваю себе добре», – розповів Тайсон.

Форма 53-річного Тайсона захоплює, 11 років тому він був схожий на людину, яка більше ніколи не повернеться в професійний спорт.

Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.

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