Майку Тайсону відомий промоушен Bare Knuckle FC запропонував контракт на бій

Організація, яка спеціалізується на боксерських боях без рукавичок, готова дати Тайсону 20 мільйонів за бій, передає sport.ua.

Очікується, що легендарний боксер може провести поєдинок з легендою ММА Вандерлеем Сілвою.

Нещодавно ми писали, що форма 53-річного ветерана захоплює - 11 років тому він був схожий на людину, яка більше ніколи не повернеться в професійний спорт.

Тепер є надія, що Майк повернеться.

До речі, Майк Тайсон може повернутися в бокс.

Так, Шеннон Бріггс, запропонував Тайсону провести бої з братами Кличками.

«Я спілкувався з Майком і ми обговорювали одну ідею. Якщо ми зможемо її реалізувати, то це станеться. Нам потрібно об'єднатися в команди – Майк Тайсон і Шеннон Бріггс проти братів Кличків.

Якщо що, одного з них може замінити Девід Хей. Це буде командний бій. Зразок тих, які ви дивіться в рестлінгу».

Раніше ми писали, що легендарний боксер Майк Тайсон зустрівся із зіркою WWE Крісом Джеріко.

Так, боксер прийшов на шоу All Elite Wrestling разом з бійцями MMA.

Коли він піднявся на ринг, рестлер висміяв Тайсона за те, що він не прийшов один, і хотів змусити боксера вибачитися за нокаут, в який він відправив Джеріко в 2010 році.

Майк розлютився на зірку WWE - він розірвав на собі футболку і відштовхнув рестлера, після чого почалася масова бійка.

Нагадаємо, Усик знищив Кличко в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

Також Politeka писала, про экс-наречена Кличка різко змінила імідж і шокувала новою зовнішністю.