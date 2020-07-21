Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон продолжает готовиться к возвращению
Тайсон выложил видео очередной тренировки, на которой провел легкий спарринг, передает Politeka.net.
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Напомним, что Майк Тайсон активно готовится к возвращению в ринг
«Тренируясь умнее каждый день», — подписал Тайсон видео в Instagram.
Боксер намерен принять участие в нескольких выставочных боях.
Также Майк Тайсон рассказал, сколько сбросил лишних килограмм во время тренировок.
Тайсон планирует вернуться в ринг и провести хотя бы небольшие показательные бои.
«Мы просто тренируемся и боксируем. Это приносит мне отличные ощущения. Я согнал вес с 289 до 220 фунтов (с 131 до 99,7 кг) и чувствую себя хорошо», – рассказал Тайсон.
Форма 53-летнего Тайсона восхищает, 11 лет назад он был похож на человека, который больше никогда не вернется в профессиональный спорт.
Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.
Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.
Также Politeka писала, что Тайсону заплатят 20 миллионов за возвращение на ринг: названо имя соперника.