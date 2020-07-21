Український боксер Олександр Усик 21 липня 2018 року увійшов в історію, ставши першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі

Як передає Politeka.net у фіналі турніру, який відбувся в Москві, українець здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів над росіянином Муратом Гассієвим.

За весь бій Усик випустив 939 ударів, 252 з яких дійшли до мети.

Після закінчення 12 раундів одноголосним рішенням суддів перемогу за очками здобув Олександр Усик.

Раніше ми писали, що Олександр Усик розповів про самому важкому поєдинку в якому він переміг Майриса Брієдиса.

Усик зазначив, що навіть Василь Ломаченко після бою побоювався, що судді можуть віддати перемогу латвійцю.

"Підготовка до бою проти Бриедиса вийшла досить змазаною. Я пару разів хворів, були проблеми всередині табору. Це все навалилося, і ось вийшов такий Олександр Усик. Але на небесах не все просто так: завдяки цьому бою ми зробили висновок, яким я буду в фіналі. Фізичні кондиції у мене взагалі були чудові, незважаючи на те, що пару разів табір зупинявся через мою хвороби, а от тактика дуже кульгала.

Ми сиділи з Ломаченком, розмовляли, і він сказав: "Слухай, якщо б підняли руку Брієдису, то, може бути, я б навіть не здивувався". Але коли Василь переглянув поєдинок, то він заявив: "Та ні, який Брієдіс? Подивіться бій", - розповів Усік.

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