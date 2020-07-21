Украинский боксер Александр Усик 21 июля 2018 года вошел в историю, став первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе

Как передает Politeka.net, в финале турнира, который состоялся в Москве, украинец одержал уверенную победу единогласным решением судей над россиянином Муратом Гассиевым.

За весь бой Усик выпустил 939 ударов, 252 из которых дошли до цели.

После окончания 12 раундов, единогласным решением судей победу по очкам одержал Александр Усик.

Ранее мы писали, что Александр Усик рассказал о самом трудном поединке в котором он победил Майриса Бриедиса.

Усик отметил, что даже Василий Ломаченко после боя опасался, что судьи могут отдать победу латвийцу.

"Подготовка к бою против Бриедиса получилась достаточно смазанной. Я пару раз болел, были проблемы внутри лагеря. Это все накладывалось, и вот получился такой Александр Усик. Но на небесах не все просто так: благодаря этому бою мы сделали вывод, каким я буду в финале. Физические кондиции у меня вообще были великолепные, несмотря на то, что пару раз лагерь останавливался из-за моей болезни, а вот тактика очень хромала.

Мы сидели с Ломаченко, разговаривали, и он сказал: "Слушай, если бы подняли руку Бриедису, то, может быть, я бы даже не удивился". Но когда Василий пересмотрел поединок, то заявил: "Да нет, какой Бриедис? Посмотрите бой", - рассказал Усик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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