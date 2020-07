View this post on Instagram

«Смотри, мама, я без рук». Владимир @klitschko показал мастерство на гидрофойле 😎 Но, в конце, все же упал 🤷🏻‍♂️ #мировойбокс #кличко #лакипанчнет #worldboxing #klitschko #luckypunchnet