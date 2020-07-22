Легендарний боксер Володимир Кличко покатався на воді за допомогою гідрофойла

Як повідомляє Politeka.net, українець зумів протриматися кілька секунд без страхувального троса, але потім впав у воду.

«Дивись, мамо, я без рук» - підписали автори відео.

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«Смотри, мама, я без рук». Владимир @klitschko показал мастерство на гидрофойле 😎 Но, в конце, все же упал 🤷🏻‍♂️ #мировойбокс #кличко #лакипанчнет #worldboxing #klitschko #luckypunchnet

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"Відмінно виходить у вас", " Падає краще ніж стоїть", " Не вистачає поруч Шеннона Бріггса на катері", - пишуть в коментарях підписники.

Раніше ми писали, що боксеру Евандеру Холіфілду допомагає тренуватися українець Володимир Кличко.

Американець вирішив опублікувати фото в соцмережах, щоб відзначити, що працює з кращими.

Холіфілд опублікував пост в своєму Instagram і підписав фотографію з Кличком.

"Оточуйте себе величчю", – підписав боксер фото.

Крім того, легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко показав фото свого сина і брата.

Знімком мер поділився на своїй сторінці в Instagram.

Зріст Володимира Кличка становить 198 сантиметрів, так що молодший син Віталія Кличка, Максима-Олександра, швидше за все вже вище 2 метрів.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.