Легендарний боксер Володимир Кличко покатався на воді за допомогою гідрофойла
Як повідомляє Politeka.net, українець зумів протриматися кілька секунд без страхувального троса, але потім впав у воду.
«Дивись, мамо, я без рук» - підписали автори відео.
"Відмінно виходить у вас", " Падає краще ніж стоїть", " Не вистачає поруч Шеннона Бріггса на катері", - пишуть в коментарях підписники.
Раніше ми писали, що боксеру Евандеру Холіфілду допомагає тренуватися українець Володимир Кличко.
Американець вирішив опублікувати фото в соцмережах, щоб відзначити, що працює з кращими.
Холіфілд опублікував пост в своєму Instagram і підписав фотографію з Кличком.
"Оточуйте себе величчю", – підписав боксер фото.
Крім того, легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко показав фото свого сина і брата.
Знімком мер поділився на своїй сторінці в Instagram.
Зріст Володимира Кличка становить 198 сантиметрів, так що молодший син Віталія Кличка, Максима-Олександра, швидше за все вже вище 2 метрів.
Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.
Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.