Легендарный боксер Владимир Кличко покатался на воде с помощью гидрофойла

Как сообщает Politeka.net, украинец сумел продержаться несколько секунд без страховочного троса, но затем упал в воду.

«Смотри, мама, я без рук» - подписали авторы видео.

"Отлично получается у вас", " Падает лучше чем стоит", " Не хватает рядом Шеннона Бриггса на катере", - пишут в комментариях подписчики.

Ранее мы писали, что боксеру Эвандеру Холифилду помогает тренироваться украинец Владимир Кличко.

Американец решил опубликовал фото в соцсетях, чтобы отметить, что работает с лучшими.

Холифилд опубликовал пост в своем Instagram и громко подписал фотографию с Кличко.

"Окружайте себя величием", – подписал боксер фото.

Кроме того, легендарный боксер, а сейчас мэр Киева Виталий Кличко показал фото своего сына и брата.

Снимком мэр поделился на своей странице в Instagram.

Рост Владимира Кличко составляет 198 сантиметров, так что младший сын Виталия Кличко, Максима-Александра, скорее всего уже выше 2 метров.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.