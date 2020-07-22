Легендарный боксер Владимир Кличко покатался на воде с помощью гидрофойла
Как сообщает Politeka.net, украинец сумел продержаться несколько секунд без страховочного троса, но затем упал в воду.
«Смотри, мама, я без рук» - подписали авторы видео.
"Отлично получается у вас", " Падает лучше чем стоит", " Не хватает рядом Шеннона Бриггса на катере", - пишут в комментариях подписчики.
Ранее мы писали, что боксеру Эвандеру Холифилду помогает тренироваться украинец Владимир Кличко.
Американец решил опубликовал фото в соцсетях, чтобы отметить, что работает с лучшими.
Холифилд опубликовал пост в своем Instagram и громко подписал фотографию с Кличко.
"Окружайте себя величием", – подписал боксер фото.
Кроме того, легендарный боксер, а сейчас мэр Киева Виталий Кличко показал фото своего сына и брата.
Снимком мэр поделился на своей странице в Instagram.
Рост Владимира Кличко составляет 198 сантиметров, так что младший сын Виталия Кличко, Максима-Александра, скорее всего уже выше 2 метров.
Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.
Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.