Екс-абсолютні чемпіони світу з боксу Рой Джонс-молодший (66-9, 47 КО) і Майк Тайсон (50-6, 44 КО) ведуть перемовини про бій

Поєдинок може відбутися у вересні на території США, передає Politeka.net.

Зараз вже відомо, що бій буде складатися з восьми раундів, вагова категорія ще не визначена.

Нагадаємо, Тайсон заявив про бажання повернутися на ринг для проведення благодійних боїв.

Його останній професійний поєдинок відбувся в 2005 році.

Боксер має намір взяти участь у кількох виставкових боях.

Також Майк Тайсон розповів, скільки скинув зайвих кілограмів під час тренувань. Тайсон планує повернутися в ринг і провести хоча б невеликі показові бої.

«Ми просто тренуємося і боксуємо. Це приносить мені відмінні відчуття. Я зігнав вагу з 289 до 220 фунтів (з 131 до 99,7 кг) і відчуваю себе добре», – розповів Тайсон.

Форма 53-річного Тайсона захоплює, 11 років тому він був схожий на людину, яка більше ніколи не повернеться в професійний спорт.

Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.

Також Politeka писала, що Тайсону заплатять 20 мільйонів за повернення на ринг: названо ім'я суперника.