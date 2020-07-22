Экс-абсолютные чемпионы мира по боксу Рой Джонс-младший (66-9, 47 KO) и Майк Тайсон (50-6, 44 KO) ведут переговоры о бое

Поединок может состояться в сентябре на территории США, передает Politeka.net.

Сейчас уже известно, что бой будет состоять из восьми раундов, весовая категория еще не определена.

Напомним, Тайсон заявил о желании вернуться на ринг для проведения благотворительных боев.

Его последний профессиональный поединок состоялся в 2005 году.

Боксер намерен принять участие в нескольких выставочных боях.

Также Майк Тайсон рассказал, сколько сбросил лишних килограмм во время тренировок. Тайсон планирует вернуться в ринг и провести хотя бы небольшие показательные бои.

«Мы просто тренируемся и боксируем. Это приносит мне отличные ощущения. Я согнал вес с 289 до 220 фунтов (с 131 до 99,7 кг) и чувствую себя хорошо», – рассказал Тайсон.

Форма 53-летнего Тайсона восхищает, 11 лет назад он был похож на человека, который больше никогда не вернется в профессиональный спорт.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что Тайсону заплатят 20 миллионов за возвращение на ринг: названо имя соперника.