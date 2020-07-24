Відома модель Лексі Кай показала себе і розповіла про сукню

На кадрах Лексі позує в сукні-невидимці з відкритою передньою частиною і топі. Дівчина спокусливо выгиналась, демонструючи всі переваги свого тіла. Кай вирішила залишити волосся розпущеним, а сама усміхалася на камеру. На кадрах можна побачити як ідеальну п'яту точку, так і пружні груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Воно таке м'яке і спокусливе", - написала Лексі.

Фанати подивилися ролик більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Така чудова, захоплююча і захоплююча дух милашка", "О, моя пані, ти абсолютно чудова. Спокуслива і красива богиня", "Вау, ти досконала", "Ти виглядаєш приголомшливо в цьому", "Вау, ти така красива", "Люблю це плаття, дитинко", "Як ти сьогодні? Виглядаєш приголомшливо", "Просто слово мила - це образа для такого жінки , як ти".

Повідомлялося, що юна фітнес-модель Соммер Рей здивувала нічними розвагами біля басейну.

Судячи з відео, красуня відпочивала з друзями біля басейну. Вона була в одних трусиках і білому топі. Одяг не був схожа на купальник, тому, найімовірніше, нічні купання були спонтанними. Дівчина була вся мокра, але їй здалося мало розваг і вона вирішила залізти в бочку.

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