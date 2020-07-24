Известная модель Лекси Кай показала себя и рассказала о платье

На кадрах Лекси позирует в платье-невидимке с открытой передней частью и топе. Девушка соблазнительно выгиналась, демонстрируя все достоинства своего тела. Кай решила оставить волосы распущенными, а сама улыбалась на камеру. На кадрах можно увидеть как идеальную пятую точку, так и упругую грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Оно такое мягкое и соблазнительное", - написала Лекси.

Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Такая великолепная, потрясающая и захватывающая дух милашка", "О, моя госпожа, ты абсолютно великолепна. Соблазнительная и красивая богиня", "Вау, ты совершенна", "Ты выглядишь потрясающе в этом", "Вау, ты такая красивая", "Люблю это платье, детка", "Как ты сегодня? Выглядишь потрясающе", "Просто слово милашка - это оскорбление для такого человека, как ты".

Сообщалось, что юная фитнес-модель Соммер Рей удивила ночными развлечениями возле бассейна.

Судя по видео, красотка отдыхала с друзьями возле бассейна. Она была в одних трусиках и белом топе. Одежда не была похожа на купальник, поэтому, вероятнее всего, ночные купания были спонтанными. Девушка была вся мокрая, но ей показалось мало развлечений и она решила залезть в бочку.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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