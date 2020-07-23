Український боксер Сергій Дерев'янченко зустрінеться на рингу з американцем Жермаллом Чарло

Бій відбудеться 26 вересня в штаті Коннектикут, США на арені Mohegan Sun Arena, передає телеканал Showtime.

Рекорди супротивників:

- Чарло: 30 поєдинків, всі виграв, 22 нокаутом,

- Дерев'янченко: 15 поєдинків, виграв 13, з них 10 нокаутом.

У серпні 2017 року українець завоював право офіційного претендента по лінії IBF, нокаутувавши Туреано Джонсона.

До речі, тренер американця Ронні Шилдс зробив заяву щодо поєдинку Дерев'янченко-Чарло.

Про це повідомив тренер американця Ронні Шилдс.

"Наше завдання – битися з тим, кого поставлять навпаки. зараз у нас є опонент під першим номером у рейтингу WBC. І це Сергій Дерев'янченко. Ми придивляємося до нього. І я б сказав, що зараз саме він – фаворит на бій з Жермаллом.

Ви ж знаєте, нам потрібні найкращі з кращих. Жермалл мені кожен день говорить про те, що хоче битися з топами дивізіону", - заявив Шилдс.

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