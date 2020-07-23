Український боксер Сергій Дерев'янченко зустрінеться на рингу з американцем Жермаллом Чарло

Бій відбудеться 26 вересня в штаті Коннектикут, США на арені Mohegan Sun Arena, передає телеканал Showtime.

Рекорди супротивників:

- Чарло: 30 поєдинків, всі виграв, 22 нокаутом,

- Дерев'янченко: 15 поєдинків, виграв 13, з них 10 нокаутом.

Популярні новини зараз

Переможниця "Холостяка" Даша після розставання з Максом засвітилася у весільному салоні: "Нарешті я..."

Курс 23 гривні за долар: розкрито небезпечна схема НБУ, заява міністра

Женька зі «Сватів» роздяглася перед камерою, ледь прикривши принади квітами: «Ти бомба»

21-річна дочка Лоліти засмутила зіркову маму через півроку розлуки: "Я такою не була ..."
Показати ще

У серпні 2017 року українець завоював право офіційного претендента по лінії IBF, нокаутувавши Туреано Джонсона. 

До речі, тренер американця Ронні Шилдс зробив заяву щодо поєдинку Дерев'янченко-Чарло.

Про це повідомив тренер американця Ронні Шилдс.

"Наше завдання – битися з тим, кого поставлять навпаки. зараз у нас є опонент під першим номером у рейтингу WBC. І це Сергій Дерев'янченко. Ми придивляємося до нього. І я б сказав, що зараз саме він – фаворит на бій з Жермаллом.

дерев'янченко

Ви ж знаєте, нам потрібні найкращі з кращих. Жермалл мені кожен день говорить про те, що хоче битися з топами дивізіону", - заявив Шилдс.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Джошуа, Ф'юрі і Вайлдера замінять українські боксери: що відомо про спортсменів.

Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.