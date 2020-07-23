Украинский боксер Сергей Деревянченко встретится на ринге с американцем Жермаллом Чарло
Бой состоится 26 сентября в штате Коннектикут, США на арене Mohegan Sun Arena, передает телеканал Showtime.
Рекорды противников:
- Чарло: 30 поединков, все выиграл, 22 нокаутом,
- Деревянченко: 15 поединков, выиграл 13, из них 10 нокаутом.
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В августе 2017 года украинец завоевал право официального претендента по линии IBF, нокаутировав Туреано Джонсона.
К слову, тренер американца Ронни Шилдс сделал заявление относительно поединка Деревянченко-Чарло.
Об этом сообщил тренер американца Ронни Шилдс.
"Наша задача – драться с тем, кого поставят напротив. сейчас у нас есть оппонент под первым номером в рейтинге WBC. И это Сергей Деревянченко. Мы присматриваемся к нему. И я бы сказал, что сейчас именно он – фаворит на бой с Жермаллом.
Вы же знаете, нам нужны лучшие из лучших. Жермалл мне каждый день говорит о том, что хочет драться с топами дивизиона", - заявил Шилдс.
Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.
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