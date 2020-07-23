Новим головним тренером ФК «Динамо» став відомий Мірча Луческу

Тренерську кар'єру Луческу розпочав у сезоні 1979/1980.

З того часу він працював в більш ніж десяти клубів і національних збірних, ставши одним з найбільш титулованих тренерів у світі.

До речі, київський клуб – не перше «Динамо» у футбольній біографії румунського наставника. Свого часу він починав ігрову кар'єру в бухарестському «Динамо», який згодом тренував.

"По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже гарні стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов в клуб з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати", - Луческу.

Раніше ми писали, що ФК Динамо Київ вирішив повернути півзахисника Богдана Ледньова і захисника Олександра Тымчика з оренди в луганській "Зорі".

Футболісти з'являться в розташуванні клубу, і разом з першою командою з 30 липня почнуть підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, що Динамо сразилось з Ворсклою у фінальному поєдинку Кубка України і отримало перемогу в напруженій серії пенальті.

Завдяки завойованому титулу кияни змогли наздогнати Шахтар за кількістю трофеїв за час незалежності України.

Нагадаємо, Мілевський допоміг Динамо здобути яскраву перемогу: відео взяття воріт.

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