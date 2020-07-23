Новым главным тренером ФК «Динамо» стал известный Мирча Луческу

Тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980.

С того времени он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире.

К слову, киевский клуб – не первое «Динамо» в футбольной биографии румынского наставника. В свое время он начинал игровую карьеру в бухарестском «Динамо», которое впоследствии тренировал.

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать", - Луческу.

Ранее мы писали, что ФК Динамо Киев решил вернуть полузащитника Богдана Леднева и защитника Александра Тымчика из аренды в луганской "Зари".

Футболисты появятся в расположении клуба, и вместе с первой командой с 30 июля начнут подготовку к новому сезону.

Напомним, что Динамо сразилось с Ворсклой в финальном поединке Кубка Украины и добилось победы в напряженной серии пенальти.

Благодаря завоеванному титулу киевляне смогли догнать Шахтер по количеству трофеев за время независимости Украины.

Напомним, Милевский помог Динамо добыть яркую победу: видео взятия ворот.

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Также Politeka писала о том, что один из лидеров УПЛ может прекратить свое существование: есть только один вариант спасения.