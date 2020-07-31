Суперник Олександра Усика Дерек Чісора незабаром проведе кілька спарингів з росіянином Олександром Повєткіним

Крім того, росіянин 22 серпня оскаржить з британцем Дилліаном Уайтом звання офіційного претендента на титульний бій з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про свої плани провести 10 днів у компанії з Чісорою Повєткін розповів в Instagram.

«Шановні друзі, уболівальники, всім здоров'я, добра! Тренуємося, готуємося до бою 22 серпня. Дивіться, буде цікаво!

Ми вилітаємо 7 серпня. Чісора повинен був приїхати з самого початку, але через це пандемії багато чого не вийшло. Ми приїдемо 7-го числа, і начебто він повинен під'їхати до нас на збір, і ми разом повинні будемо потренуватися. Днів десять у нас є позайматися», - повідомив Повєткін.

Крім того, бій Олександр Усик - Дерек Чісора відбудеться зовсім скоро.

Про це повідомив менеджер британця Девід Хей.

«Дивимося в бік жовтня, це реалістичний варіант. Подивимося, як 22-го серпня пройде бій Уайт - Повєткін, а потім будемо дивитися. Десь 6 тижнів після цього бою - і потрібно проводити поєдинок Чісора - Усик».

Він заявив, що поєдинок повинен відбутися в жовтні.

«Так що десь жовтень, якщо все буде нормально, якщо не буде другої хвилі коронавіруса або ще чогось. До офіційного оголошення ще мінімум кілька тижнів, багато факторів», - сказав Хей.

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«Бій планують провести в Англії. Важливо рішення щодо пандемії. Поєдинок хочуть провести з глядачами, тому що це буде офігенний бій. Такі поєдинки вау як запалюють.

Дерек говорить, що хоче, щоб люди побачили, що буде проходити в рингу. У мене таке ж бажання. Поки ми в режимі очікування», - розповів Усік.

Нагадаємо, бій Усик - Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

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