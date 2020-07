View this post on Instagram

Всем добра✊🏻 «Уважаемые друзья, болельщики, всем здоровья, добра! Тренируемся, готовимся к бою 22 августа. Смотрите, будет интересно! Мы вылетаем 7 августа. Чисора должен был приехать с самого начала, но из-за это пандемии много чего не получилось. Мы приедем 7-го числа, и вроде он должен подъехать к нам на сбор, и мы вместе должны будем потренироваться. Дней десять у нас есть позаниматься».