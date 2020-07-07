Александр Гвоздик рассказал, что думает о поединке Александра Усика против Дерека Чисоры

Этот бой должен стать проверкой украинца в супертяжелом весе:

«Мне кажется, переходить в супертяжелый вес все сложнее и сложнее. Раньше супертяжи не были такими огромными. Сейчас с ними очень тяжело».

«Одно дело - бой с боксером уровня Чазза Уизерспуна, а совсем другое - Чисора. Интересно посмотреть на этот поединок. Дерек не так большой, но он дерется с сердцем и не сдается. Легко не будет.

Конечно, Усик обладает отличной техникой, но с высокими ребятами вроде Джошуа может быть тяжело», - заявил Гвоздик.

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик неожиданно решил завершить карьеру

Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN, а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.

Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.

Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.

Кроме того мы сообщали, что Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвал самого недооцененного чемпиона мира по боксу среди украинцев



«Наверное, самым недооцененным из всех украинских чемпионов мира является Артем Далакян. На самом деле о нем информации не то что мало, а я ее практически не вижу. Извините, он, на секундочку, чемпион мира по престижной версии. Возможно, этому есть объяснение, потому что их промоутерская компания предпочитает идти тихо, медленно и незаметно. То есть боксируют с обязательными претендентами, не делают какого-то большого промоушена.



Но, все-таки, я считаю, что Артем заслуживает больше внимания, особенно в Украине, ведь он чемпион мира», – сказал Гвоздик.

Напомним, Гвоздик оказался в топе лучших, не имея титулов: кто еще в списке Thе Ring

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