Александр Гвоздик рассказал, что думает о поединке Александра Усика против Дерека Чисоры
Этот бой должен стать проверкой украинца в супертяжелом весе:
«Мне кажется, переходить в супертяжелый вес все сложнее и сложнее. Раньше супертяжи не были такими огромными. Сейчас с ними очень тяжело».
«Одно дело - бой с боксером уровня Чазза Уизерспуна, а совсем другое - Чисора. Интересно посмотреть на этот поединок. Дерек не так большой, но он дерется с сердцем и не сдается. Легко не будет.
Конечно, Усик обладает отличной техникой, но с высокими ребятами вроде Джошуа может быть тяжело», - заявил Гвоздик.
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Ранее мы писали, что бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик неожиданно решил завершить карьеру
Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN, а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.
Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.
Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.
Кроме того мы сообщали, что Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвал самого недооцененного чемпиона мира по боксу среди украинцев
«Наверное, самым недооцененным из всех украинских чемпионов мира является Артем Далакян. На самом деле о нем информации не то что мало, а я ее практически не вижу. Извините, он, на секундочку, чемпион мира по престижной версии. Возможно, этому есть объяснение, потому что их промоутерская компания предпочитает идти тихо, медленно и незаметно. То есть боксируют с обязательными претендентами, не делают какого-то большого промоушена.
Но, все-таки, я считаю, что Артем заслуживает больше внимания, особенно в Украине, ведь он чемпион мира», – сказал Гвоздик.
Напомним, Гвоздик оказался в топе лучших, не имея титулов: кто еще в списке Thе Ring
А еще Politeka писала, промоутер назвал главное различие между Гвоздиком и Усиком: "Решил переключиться на..."
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