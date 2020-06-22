Промоутер Александр Красюк рассказал, что думает о решении украинского боксера Александра Гвоздика завершить карьеру

«Безусловно, Гвоздик и Усик – это разные личности. Они оба замечательные джентльмены и выдающиеся спортсмены. Все знают Гвоздика, как чрезвычайно умного человека с превосходными аналитическими способностями.

У меня была возможность обсуждать промоутерские соглашения с обоими боксерами. Усик принимает решения, учитывая мнение своих советников. Гвоздик производит впечатление человека, который самостоятельно принимает окончательное решение.

Менеджер Гвоздика Эгис Климас сказал мне, что Александр решил переключиться на коммерческую активность (частный бизнес). Более конкретных подробностей я не слышал», – сказал Красюк, передает sport.ua.

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик неожиданно решил завершить карьеру

Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры.

Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.

Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.

Напомним, как Гвоздик одним ударом закончил карьеру Адониса Стивенсона: кадры.

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