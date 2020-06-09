Украинский боксер, бывший чемпион мира Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) занимает второе место в обновленном рейтинге лучших полутяжей
Авторитетный журнал о боксе Thе Ring опубликовал рейтинг.
Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) – чемпион WBC и IBF
Александр Гвоздик (17-1, 14 КО)
Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) – чемпион WBA
Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО)
Элейдер Альварес (25-1, 13 КО)
Жан Паскаль (35-6-1, 20 КО)
Баду Джек (22-3-3, 13 КО)
Маркус Браун (23-1, 16 КО)
Джо Смит (25-3, 20 КО)
Доминик Безель (30-1, 13 КО)
Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвал самого недооцененного чемпиона мира по боксу среди украинцев
«Наверное, самым недооцененным из всех украинских чемпионов мира является Артем Далакян. На самом деле о нем информации не то что мало, а я ее практически не вижу. Извините, он, на секундочку, чемпион мира по престижной версии. Возможно, этому есть объяснение, потому что их промоутерская компания предпочитает идти тихо, медленно и незаметно. То есть боксируют с обязательными претендентами, не делают какого-то большого промоушена.
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Но, все-таки, я считаю, что Артем заслуживает больше внимания, особенно в Украине, ведь он чемпион мира», – сказал Гвоздик.
Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".
А еще Politeka писала, Усик резко высказался о декоммунизации в Украине: "Пусть возьмут мыло, веревку и...".
Также Politeka писала, что Усик высказался об аннексии Крыма: "Кинули на произвол судьбы".