Украинский боксер Александр Гвоздик, который является бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC принял решение о завершении профессиональной карьеры.

За свою карьеру 33-летний спортсмен выиграл 17 боев при одном поражении. В последнем поединке украинец уступил Артуру Бетербиеву чемпионский титул WBC. Передает Politeka.net.

Гвоздик также является бронзовым призером Олимпийский игр-2012 и чемпионом Универсиады-2013.

Предлагаем вспомнить его лучшие и самые яркие нокауты.

1. Александр Гвоздик - Наджиб Мохаммеди

2. Александр Гвоздик - Юниески Гонсалес

3. Александр Гвоздик - Крейг Бейкер

4. Александр Гвоздик - Адонис Стивенсон

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик неожиданно решил завершить карьеру.

Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN, а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.

Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.

Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.

Также мы писали о том, что украинский боксер, бывший чемпион мира Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) занимает второе место в обновленном рейтинге лучших полутяжей.

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