Еще одним знаковым украинцем в боксе стал Александр Гвоздик, бой с которым, для канадского боксера Адониса Стивенсона стал последним.

Член легендарной Олимпийской сборной, проигрывая по очкам, нокаутировал канадца на его территории в 11 раунде. Передает Politeka.net со ссылкой на xsport.

После боя Стивенсон был направлен в реанимацию и долгое время находился в медикаментозной коме.

В критическом состоянии ему помогала выжить супруга, которую сейчас обвиняют в воровстве 900 тысяч долларов. И, хоть, Адонис уже пришел в себя и может передвигаться и общаться, вряд ли он когда-нибудь вернется в ринг.

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"Я вам сейчас расскажу об одной дерьмовой ситуации, о которой недавно узнал! Ломаченко ведет себя как су*ка и хочет сперва провести такой себе разогревочный бой. И после этого Top Rank и мне предлагает согласится на промежуточный бой.

На что это все похоже? У меня нет слов, но вы знаете, что я думаю: пошел нах*р! Мне никакие промежуточные бои не нужны. Мой разогрев будет с Ломаченко. Нет никаких других вариантов! Только так и не иначе!" – сказал Теофимо Лопес в эфире подкаста The Knockdown 3 Rule.

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