Российский боксер, обладатель пояса WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) оценил вероятность боя против Александра Гвоздика (17-1, 14 КО)

"Это тоже возможный вариант. Он до сих пор является одним из сильнейших. Но хотелось бы выйти на ринг против человека, не проигрывавшего последние бои", - заявил Бивол.

К слову, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал, почему его бой в Украине маловероятен



«Сегодня в Украине ситуация такова, что не получится «отбить» все потраченные усилия. С кем я буду там боксировать? Естественно, если в Украине хотят видеть мой бой, то мне должны подобрать достойного оппонента. Я же не буду боксировать с каким-то перворазрядником из клубов.



Чтобы боксировать на достойном уровне против достойного оппонента, я должен пройти качественную подготовку с хорошими спарринг-партнерами и всеми соответствующими моментами, что затратно и напряжно. Хочется получить вознаграждение за свой труд. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день это маловероятно, потому что в Украине эта индустрия не так развита, как в США», – сказал Александр.

К слову, Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвал самого недооцененного чемпиона мира по боксу среди украинцев



«Наверное, самым недооцененным из всех украинских чемпионов мира является Артем Далакян. На самом деле о нем информации не то что мало, а я ее практически не вижу. Извините, он, на секундочку, чемпион мира по престижной версии. Возможно, этому есть объяснение, потому что их промоутерская компания предпочитает идти тихо, медленно и незаметно. То есть боксируют с обязательными претендентами, не делают какого-то большого промоушена, – рассказал Гвоздик.

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